В Красноярском крае заведующую аптекой обвинили в махинациях с рецептами

Управление СКР по Красноярскому краю предъявило обвинение заведующей одной из аптек Сосновоборска. Ей инкриминируют незаконный сбыт сильнодействующих препаратов (ст. 234 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и пособничество в оказании небезопасных услуг (ст. 33, ст. 238 УК РФ), рассказали в следственном ведомстве, добавив, что уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Зыков, Коммерсантъ Фото: Кирилл Зыков, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с октября 2021-го по июнь 2024 года заведующая аптекой вносила изменения в рецепты покупателей, приобретающих сильнодействующие препараты. Обвиняемая указывала в бланках большее количество проданных упаковок, а лекарства передавала знакомому врачу.

Тот с коллегами занимался оказанием услуг по выведению из запоя. Медики ставили капельницы с сильнодействующими препаратами без проведения диагностических исследований и соблюдения правил оказания медпомощи, восемь их пациентов скончались.

Дело в отношении еще 24 фигурантов еще расследуется.

Илья Николаев