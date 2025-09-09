Российские вузы вошли в десятку по востребованности среди африканских элит

Российские вузы заняли шестое место по количеству выпускников, занимающих сейчас ключевые посты в правительствах и парламентах африканских стран. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на экспертно-аналитический справочник Центра изучения Африки НИУ ВШЭ.

22 африканских чиновника прошли обучение в российских вузах. Среди них преимущественно граждане Анголы, Намибии, Мали, Мозамбика и Республики Конго.

Обходят Россию только ЮАР (39 выпускников), США (78) и бывшие метрополии. Лидерство занимает Франция, которая в прошлом веке контролировала почти треть африканского материка — 114 выпускников из числа министров, глав государств, судей и спикеров парламента. В Великобритании — 94 человека, в Португалии — 41.

Старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказал «Ведомостям», что самые востребованные направления российского образования у африканцев — это медицина, энергетика, строительство и другие технические специальности. Газета приводит данные Минобрнауки, согласно которым в 2024 году в России обучалось 35 тыс. студентов из Африки. Примерно столько же, как пишет издание, учились в СССР в 1980-х годах.