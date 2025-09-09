«Амкар» покинули два тренера после поражения в решающем матче сезона

Александр Кульчий и Владимир Усин покинули тренерский штаб ФК «Амкар». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ярослав Мочалов. Господин Мочалов является старшим тренером команды. Ранее работал в штабах брянского «Динамо» и «Чайки». «Мы должны двигаться только вперед и вместе добиться нужного результата. Не все зависит от нас, но с нашей стороны мы должны сделать все возможное», — подчеркнул президент «Амкар Пермь» Дмитрий Мартынов. Он напомнил также, что впереди команду ждет еще шесть туров.

Напомним, в минувшее воскресенье футболисты «Амкара-Пермь» в двадцатом туре первенства Второй лиги у себя на поле уступили ФК «Химик» из Дзержинска.

Александр Кульчий был назначен главным тренером ФК «Амкар» в июле этого года. Владимир Усин пополнил тренерский состав «Амкара» в августе этого года.