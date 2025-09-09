Ярославское МЧС выпустило экстренное предупреждение о заморозках
В некоторых районах Ярославской области ночью и утром 10 сентября ожидаются заморозки до -2 °С. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило областное ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
«По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центральное УГМС" в ночные и утренние часы 10 сентября местами по Ярославской области ожидаются заморозки минус 2...0 гр.»,— говорится в сообщении министерства.
Заморозки могут привести к гибели сельскохозяйственных культур и росту числа пожаров из-за повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования.