Мемориал ветерану Троепольскому поврежден при атаке БПЛА в Сочи

При ночной атаке беспилотников ВСУ на Сочи был поврежден мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн, летчику Сергею Троепольскому. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

«Мы его обязательно восстановим»,— пообещал господин Прошунин. Кроме повреждения памятника, осколки дрона задели фасады семи домов и несколько автомобилей. В результате ударов в Адлерском районе Сочи погиб мужчина — уроженец Липецка. По информации администрации, погибший находился в автомобиле, в который попали обломки беспилотника. Семье погибшего будет выплачено 500 тыс. руб. из благотворительного фонда.

Глава города добавил, что мониторинговая группа уже завершила обход попавшей под удар территории и проработала порядок оказания необходимой поддержки жителям поврежденных домов.