Осужденный за взятку строитель не смог обжаловать приговор

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор первой инстанции в отношении владельца ООО «Трест №6» Сергею Микову, сообщает портал Properm. 1 июля этого года господин Миков был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере Ирине Чирковой, которая на момент совершения преступления была начальником управления капитального строительства администрации Перми. Бизнесмен передал ей 5,45 млн руб. за оказание помощи в приемке со стороны заказчика объектов, которые ООО строило в рамках муниципальных контрактов.

Сергей Миков.

Господин Миков признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге он получил наказание в виде пяти лет реального лишения свободы. Защитники просили суд вернуть дело на новое рассмотрение или назначить бизнесмену наказание, не связанное с лишением свободы.