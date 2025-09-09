Минпромторг поддержал идею о проверке возраста в магазинах по биометрии

Статс-секретарь — замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что ведомство поддерживает внедрение новых форматов проверки личности при покупке товаров с возрастными ограничениями. Он уточнил, что работа идет совместно с торговыми сетями и маркетплейсами.

По словам господина Чекушова, Минцифры в качестве возможного варианта проверки возраста предлагает единую биометрическую систему. «Предприятия торговли уже тестируют разные форматы идентификации личности,— сказал господин Чекушов ТАСС. — Пока внутри своих информационных систем, но еще не в пилотном режиме с покупателями».

В мае Роман Чекушов говорил, что биометрия может стать альтернативным способом идентификации личности при покупке товаров с возрастными ограничениями. По его словам, внедрение системы в торговлю свидетельствовало бы о развитии технологий.