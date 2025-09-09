В Екатеринбурге открыли памятник автору Конституции России Сергею Алексееву

На территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) имени Яковлева в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника одному из авторов Конституции России Сергею Алексееву.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Открытие ученому-правоведу Сергею Алексееву

Сергей Алексеев (1924–2013) — один из авторов Конституции РФ 1993 года и Гражданского Кодекса РФ. Преподавал в Свердловском юридическом институте, считается основателем Уральской школы права. Почетный гражданин Свердловской области. В 2016 году в Екатеринбурге появился Музей Сергея Алексеева «Восхождение к праву».

Восьмитонный гранитный постамент был доставлен из Дымовского месторождения Ленинградской области. Выбор материала обусловлен тем, что в годы Великой Отечественной войны Сергей Алексеев воевал на Волховском, Ленинградском и Карельском фронтах. Автором скульптуры выступил Юрий Казанцев, отливку выполнил Дмитрий Брезгин, руководителем проекта стал Олег Овчинников. Памятник возведен за счет пожертвований физических и юридических лиц.

На церемонии открытия присутствовали полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Пусть этот памятник вдохновляет новое поколение юристов на верность выбора своей профессии»,— отметил заместитель Генерального прокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев.

Есуман Ислонова