Гостей гастрофеста в Оренбурге ждут концерт Линды, эскарго из улиток и дегтярный кофе

Российская певица Линда выступит в качестве хедлайнера на гастрономическом фестивале «Вкусы Оренбуржья». Исполнительница, известная своими хитами «Ворона», «Никогда», «Северный ветер» и «Волчица», даст концерт на площади имени Ленина в Оренбурге. Фестиваль пройдет 20-21 сентября. Об этом сообщает региональное правительство.

Фестиваль будет включать маркет местных брендов «Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье». Также гостей ждут дегустации от шеф-поваров, ярмарка локальных мастеров и семейные развлечения. На фестивале будут представлены блюда народов России и Средней Азии, включая традиционные русские блины, казахский бешбармак и таджикский плов. Также публика сможет продегустировать фирменный дегтярный кофе, пряный латте «Степь» и деликатесные эскарго из местной улитки.

Впервые фестиваль выйдет на межрегиональный уровень: его гостями станут мастера из Удмуртии и Екатеринбурга. Организаторы подготовили масштабную программу с кулинарными мастер-классами, творческими мастерскими и детскими развлечениями. Вход свободный.

Георгий Портнов