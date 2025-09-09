В Москве тело прибывшего на вызов врача скорой найдено под окнами дома

В Москве Следственный комитет начал доследственную проверку гибели врача скорой помощи, чье тело было найдено под окнами многоэтажного дома на Хорошевском шоссе. Незадолго до смерти он отправился туда по вызову, сообщает Telegram-канал столичного главка СКР.

Тело погибшего было обнаружено ночью. По данным следователей, у него зафиксированы телесные повреждения, характерные при падении с высоты. Сотрудники СКР опросили очевидцев и осмотрели место происшествия и камеры наружного наблюдения.