Сотрудники УЗПМ преодолели более 130 км на «Пермском марафоне»

Команда Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), ведущего российского производителя современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд», приняла участие в ежегодном легкоатлетическом «Пермском марафоне» – одном из крупнейших спортивных событий Прикамья. Более 50 сотрудников предприятия вышли на старт и суммарно преодолели свыше 130 км, выбрав дистанции от 2 до 10 км в зависимости от физической подготовки.

В этом году марафон собрал рекордные 17 тыс. человек, и команда УЗПМ в ярких футболках с символикой «Бионорд» стала одной из самых заметных и многочисленных среди корпоративных участников. Спортсмены признаются: когда бежишь плечом к плечу с коллегами, дистанция дается легче. Взаимная поддержка и единый настрой помогли многим финишировать с результатами лучше запланированных, а некоторые сумели установить личные рекорды.

Участие в марафоне продолжает спортивные традиции предприятия. Так, в сезоне-2024/2025 сотрудники УЗПМ уже приняли участие более чем в 30 соревнованиях различного уровня: от всероссийских акций «Лыжня России» и «Кросс Нации» до региональных мероприятий «Олимпийская лыжня» и «Велопритяжение». Компания последовательно развивает культуру здорового образа жизни среди работников.

УЗПМ участвует в «Пермском марафоне» с 2019 года, и с каждым годом количество заводчан на старте растет. В этот раз к основной команде впервые присоединились сотрудники краснокамской производственной площадки.

«УЗПМ традиционно поддерживает спортивные инициативы Пермского края, и мы рады, что с каждым годом все больше наших сотрудников включается в это движение. Когда мы впервые участвовали в марафоне в 2019 году, это был порыв отдельной группы энтузиастов. Сегодня – уже более полусотни активных спортсменов. Люди месяцами готовятся к забегу, тренируются, обмениваются опытом. Массовые старты формируют особую культуру в коллективе: умение работать в команде, поддерживать друг друга, идти к общей цели. И эти качества напрямую влияют на производственные процессы», – подчеркнул генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

«Пермский марафон» проводится с 2017 года, и за это время стал одним из ключевых спортивных событий региона. Маршрут забега, проложенный через центр города и живописные окрестности, привлекает как профессиональных спортсменов, так и любителей. За семь лет проведения количество участников выросло более чем вдвое – с 7 до 17 тыс. человек.

