Около «ТАУ Галереи» в Саратове подрались подростки, прокуратура начала проверку

Прокуратура Ленинского района Саратова приступила к проверке по факту инцидента с участием несовершеннолетних около торгового центра «ТАУ Галерея». Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, ранее в сети появилась видеозапись, на которой можно наблюдать конфликт между подростками. Согласно предварительным сведениям, двое несовершеннолетних вступили в словесную перепалку с другими подростками 6 сентября этого года около торгового центра «ТАУ Галерея». В какой-то момент между ними произошла драка.

Правоохранительные органы установили личности всех участников конфликта, опросили их и их законных представителей. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования. Также надзорное ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки, которую проводят по данному факту правоохранительные органы.

Павел Фролов