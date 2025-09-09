В Саратовской области компенсация за газификацию жилья вырастет до 150 тысяч

В Саратовской области льготникам планируют увеличить выплату на газификацию жилья со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Соответствующая инициатива обсуждалась в областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Проект инициирован губернатором Саратовской области. Законопроект представила заместитель министра труда и социальной защиты региона Ольга Морозова.

С 2022 года по закону Саратовской области № 31 из регионального бюджета 12 категориям граждан, в том числе участникам СВО, членам их семей, малоимущим, многодетным, положена единовременная выплата на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилья. Выплата предоставляется по факту понесенных расходов, но не более 100 тыс. руб.

«Стоимость работ по газификации на сегодня составляет порядка 140–150 тыс. руб., также граждане стремятся приобретать более качественное отечественное оборудование,— сообщила госпожа Морозова. — Законопроектом предлагается увеличить максимальный размер компенсации до 150 тыс. руб. в целях усиления социальной защиты жителей области».

Новым законопроектом предлагается конкретизировать порядок расчета понесенных расходов для определения размера компенсационной выплаты на 2025 год. По региональному закону № 31 предусмотрено 40 млн руб. В минтруде уверяют, что дополнительных расходов областного бюджета не потребуется.

Если дополнительных средств не потребуется, то за счет каких источников жителям будут производиться увеличившиеся выплаты, уточнили депутаты.

«В 2025 году мы исходили из расчета по 100 тысяч на 397 человек,— ответила госпожа Морозова. — На сегодня у нас обратилось 159 человек по поводу компенсации, поэтому мы думаем, что до конца года уложимся в эти 40 млн. Кроме того, у нас есть еще замечательная федеральная программа по догазификации, мы стараемся в первую очередь взаимодействовать с нашими газораспределительными организациями и предоставлять гражданам меру поддержки, чтобы они не тратили свои собственные средства».

На 2026 год расчетная цифра — 397 человек. С учетом федеральной программы областного бюджета будет достаточно.

Областная прокуратура не нашла нарушений и коррупционной составляющей в законопроекте. Он будет вынесен на заседание областной думы.

Татьяна Смирнова