Хинштейн: в списке разрушенных ВСУ культурных и церковных сооружений 85 объектов

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что перечень поврежденных и разрушенных из-за боевых действий культурных объектов и храмов насчитывает 85 объектов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«И этот перечень, боюсь, неисчерпывающий. Многие объекты уничтожены»,— сказал глава региона на форуме «Форпост исторической памяти. Культурное наследие» (цитата по «РИА Новости»).

Перечень, о котором идет речь, называется «Белая книга». Власти региона составляют ее совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры и с Национальным центром исторической памяти. По состоянию на март 2025 года в ней было зафиксировано 48 разрушенных или поврежденных объектов. В середине января господин Хинштейн сообщал, что в Курской области из-за атак ВСУ полностью разрушены шесть памятников культуры. В их числе Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь XVII века, «Дворец для любимой» в усадьбе Викторова в Кореневском районе (1900 год), дом Чупилова в Судже (конец XIX века).

21 апреля господин Хинштейн предлагал создать реестр храмов, разрушенных в результате боевых действий. Он отмечал, что не все из них являются объектами культурного наследия и поэтому не могут быть внесены в «Белую книгу». В мае власти региона сообщали, что как минимум 33 храмовых объекта были повреждены при проведении боевых действий.

