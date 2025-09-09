ФАС выявила картель в сфере электрификации Транссиба и БАМа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о расследовании в отношении предполагаемого «картеля в сфере электрификации железных дорог на сумму более 5,6 млрд рублей». ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Служба подозревает в организации картеля четыре компании: «Материалы контактной сети», «Контактная сеть железных дорог», «Электрификация железных дорог» и «Научно-производственное объединение "Магистраль"».

По данным ФАС, они заключили антиконкурентные соглашения для поддержания цен на торгах на поставку стройматериалов, кабельно-проводниковой, электротехнической и другой продукции для работ по электрификации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Организациям грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.