Руперт Мердок окончательно разделил свои активы между наследниками

Семья медиамагната Руперта Мердока сообщила о достижении соглашения по разделу его многомиллиардных активов между наследниками. Как сообщает BBC, средний сын и главный наследник Лахлан Мердок получит основной бизнес, остальным детям положены выплаты в размере $1,1 млрд каждому.

Споры о разделе активов Руперта Мердока шли многие годы, сопровождаясь публичными скандалами и судебными разбирательствами. Ситуация даже стала основой для сюжета американского телесериала «Наследники», выходившего на канале HBO в 2018–2023 годах.

Согласно решению 94-летнего господина Мердока, он с Лахланом выкупает доли трех других детей — Пруденс, Элизабет и Джеймса — в семейном трасте, контролирующем основные активы, включая корпорации Fox и News Corp. После этого будет создан новый семейный траст, бенефициарами которого станут эти трое и в который пойдут средства от продажи 14,2 млн акций News Corp и 16,9 млн акций Fox. В результате Пруденс, Элизабет и Джеймс получат по $1,1 млрд, но не смогут влиять на работу медиаимперии. Лахлан Мердок уже давно был назван главным наследником бизнеса отца, и с сентября 2023 года он возглавляет семейный траст вместо уступившего ему место Руперта Мердока, а также является председателем совета директоров News Corp., в числе активов которой такие издания, как The Times, The Wall Street Journal и New York Post.

Алена Миклашевская