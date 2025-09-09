Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Руперт Мердок окончательно разделил свои активы между наследниками

Семья медиамагната Руперта Мердока сообщила о достижении соглашения по разделу его многомиллиардных активов между наследниками. Как сообщает BBC, средний сын и главный наследник Лахлан Мердок получит основной бизнес, остальным детям положены выплаты в размере $1,1 млрд каждому.

Предыдущая фотография
Медиамагнат Руперт Мердок (в центре)

Медиамагнат Руперт Мердок (в центре)

Фото: Reuters

Сын Руперта Мердока Лаклан (в центре)

Сын Руперта Мердока Лаклан (в центре)

Фото: Fred Greaves / Reuters

Дочь Руперта Мердока Элизабет

Дочь Руперта Мердока Элизабет

Фото: Reuters

Сын Руперта Мердока Джеймс

Сын Руперта Мердока Джеймс

Фото: Reuters

Дочь Руперта Мердока Пруденс

Дочь Руперта Мердока Пруденс

Фото: Emily Najera / Reuters

Следующая фотография
1 / 5

Медиамагнат Руперт Мердок (в центре)

Фото: Reuters

Сын Руперта Мердока Лаклан (в центре)

Фото: Fred Greaves / Reuters

Дочь Руперта Мердока Элизабет

Фото: Reuters

Сын Руперта Мердока Джеймс

Фото: Reuters

Дочь Руперта Мердока Пруденс

Фото: Emily Najera / Reuters

Споры о разделе активов Руперта Мердока шли многие годы, сопровождаясь публичными скандалами и судебными разбирательствами. Ситуация даже стала основой для сюжета американского телесериала «Наследники», выходившего на канале HBO в 2018–2023 годах.

Согласно решению 94-летнего господина Мердока, он с Лахланом выкупает доли трех других детей — Пруденс, Элизабет и Джеймса — в семейном трасте, контролирующем основные активы, включая корпорации Fox и News Corp. После этого будет создан новый семейный траст, бенефициарами которого станут эти трое и в который пойдут средства от продажи 14,2 млн акций News Corp и 16,9 млн акций Fox. В результате Пруденс, Элизабет и Джеймс получат по $1,1 млрд, но не смогут влиять на работу медиаимперии. Лахлан Мердок уже давно был назван главным наследником бизнеса отца, и с сентября 2023 года он возглавляет семейный траст вместо уступившего ему место Руперта Мердока, а также является председателем совета директоров News Corp., в числе активов которой такие издания, как The Times, The Wall Street Journal и New York Post.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все