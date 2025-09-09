СКР возбудил уголовное дело после гибели людей при ударах по ДНР

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту ударов по территории ДНР 8 сентября. По последним данным, погибли два человека, еще 16 ранены.

Как заявила представитель ведомства Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по гражданским объектам в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватой, а также в поселках Доля и Тополиное.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушение на убийство, а также умышленном повреждении и уничтожении имущества (ч. 1 ст. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105; ч. 2 ст. 167 УК РФ). Как добавила госпожа Петренко, следствие устанавливает имена украинских военнослужащих, «отдавших и исполнивших преступные приказы, для привлечения их к уголовной ответственности».