За 6 месяцев 2025 года «Россети Центр» отремонтировали более 147 км линий электропередачи в Воронежской области

В филиале «Россети Центр» – «Воронежэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы в первом полугодии 2025 года. Все запланированные на отчетный период мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Фото: Россети Центр

За шесть месяцев текущего года специалисты «Воронежэнерго» отремонтировали более 147 км воздушных линий электропередачи 0,4 –110 кВ, заменили 11 тысяч изоляторов и свыше 5,4 км грозозащитного троса. На 79 трансформаторных подстанциях проведен ремонт оборудования. Энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности свыше 778 га трасс воздушных линий электропередачи.

Всего в рамках ремонтной кампании текущего года специалистам «Воронежэнерго» предстоит отремонтировать более 275 километров воздушных линий электропередачи 0,4 –110 кВ и 117 трансформаторных подстанций. Ремонт оборудования запланирован также на 53 подстанциях класса напряжения 35 и 110 кВ. Для профилактики обрывов проводов от падения деревьев при непогоде и сильном ветре планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности свыше 1 597 га трасс воздушных линий электропередачи.

Выполнение мероприятий ремонтной программы «Воронежэнерго» позволяет обеспечить надежное электроснабжение жителей региона, а также безаварийное прохождение отопительного сезона.