Госэкспертиза отклонила обновленный проект дороги к Шуховской башне в Дзержинске

Скорректированный проект строительства дороги к Шуховской башне в Дзержинске Нижегородской области не прошел экспертизу. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 8 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Заказчиком проекта выступает муниципальное учреждение «Строитель». Исполнителем — ООО «ИСП Спецстройпроект» (г. Красногорск Московской области). Первое заключение по проектной документации госэкспертиза выдавала в марте 2022 года, тогда оно было положительным. Повторное направление на экспертизу требуется при корректировке технической части самого проекта или его стоимости.

Контракт на проектирование мэрия Дзержинска заключила со «Спецпроектом» еще в 2021 году — за 8,1 млн руб. Само строительство с 2024 года ведет ООО «Капитальное дорожное строительство НН» за 205 млн руб. Ранее в гордуме Дзержинска сообщали, что завершить работы планировалось до конца того же года. Проект, кроме дорожного полотна, предусматривает пешеходную и велосипедную дорожки, освещение и ливневку.

Галина Шамберина