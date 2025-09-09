Глава Ferrari урегулирует судебный иск общественными работами

Председатель совета директоров Ferrari и Stellantis Джон Элканн будет год занят общественными работами, чтобы урегулировать налоговые претензии итальянских властей. Кроме того, совместно с братом Лапо и сестрой Джинервой они выплатят €183 млн налоговым органам Италии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн

Фото: Daniele Mascolo / File Photo / Reuters Председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн

Фото: Daniele Mascolo / File Photo / Reuters

Таким образом они урегулируют расследование подозрений в налоговом мошенничестве при получении наследства от своей бабушки, Мареллы Караччоло. Стоимость доставшегося им наследства оценивается в €800 млн.

Джону Элканну предстоит выбрать, какими именно общественными работами он готов заниматься, и получить одобрение суда на это. Среди возможных вариантов — работа в домах престарелых или центрах помощи наркоманам.

Алена Миклашевская