Силуанов: в бюджет поступило 30 млрд руб. от продажи изъятых компаний

Бюджет России в 2025 году уже пополнился на порядка 30 млрд руб. за счет продажи компаний, которые поступили в казну в результате решений Генеральной прокуратуры. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, эти активы не планируют долго удерживать в госсобственности, а стремятся быстрее продать на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас много компаний, которые поступают в казну по решениям исков Генеральной прокуратуры,— пояснил министр в интервью радио РБК. — Значит, эти компании поступают в казну. Много достаточно таких случаев. Они все, собственно, публичны».

До конца года ожидается проведение еще ряда приватизационных сделок, причем доходы от них могут достигнуть 100 млрд руб. и даже превысить эту сумму, добавил господин Силуанов. Он подчеркнул, что среди планируемых продаж — аэропорт Домодедово, для которого уже выбран претендент. Сделка будет проходить на открытых торгах для обеспечения рыночной цены и состязательности.