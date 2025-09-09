ФСИН проводит учения по розыску сбежавших заключенных

ФСИН проводит в Хабаровском крае учения по поиску и преследованию сбежавших из колонии осужденных с помощью БПЛА, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ведомства. Сотрудники инспекции также отработают навыки по освобождению заложников.

Инициатором проведения трехдневных учений выступил директор ФСИН Аркадий Гостев. На месте их проведение курирует замдиректора Сергей Щербаков. Участвовать в них будут в том числе восемь начальников территориальных органов ФСИН, сотрудники УФСИН по Хабаровскому краю, территориальные органы ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

На учениях сотрудники ФСИН научатся также регистрировать БПЛА, получать разрешения на их полеты и готовить операторов дронов. Сотрудники отделов специального назначения расскажут участникам учений о ликвидации массовых беспорядков в исправительных учреждениях, а также об обезвреживании преступников, забаррикадировавшихся в здании.

Полина Мотызлевская