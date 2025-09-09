Норвегия не попала под правую волну

Норвежская Рабочая партия (РП) во главе с 65-летним Йонасом Гар Стере смогла остаться у власти на следующие четыре года по итогам парламентских выборов 8 сентября. Победители сочли это знаком того, что даже в условиях крена всей мировой политики в сторону крайне правых идей в Норвегии социал-демократия все еще является более привлекательной идеологией. Но основания считать себя победителем нашлись у Партии прогресса — с прошлых выборов эта крайне правая сила увеличила свое представительство в парламенте вдвое, став второй по популярности в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Норвегии и лидер Рабочей партии Йонас Гар Стёре

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix / AP Премьер-министр Норвегии и лидер Рабочей партии Йонас Гар Стёре

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix / AP

Шансы стоящей во главе коалиционного левоцентристского правительства с 2021 года Рабочей партии на новый срок во власти по итогам очередных парламентских выборов 8 сентября были достаточно высоки, но далеко не гарантированы. Всю предвыборную кампанию в спину партии во главе с премьером Йонасом Гар Стере дышали крайне правые из Партии прогресса во главе с Сильвией Листхауг.

Однако окончательное подведение итогов голосования дало партии власти возможность спокойно выдохнуть: доля голосов, полученных РП, составила 28%, то есть даже на 1,9% больше, чем в 2021 году. Сообща же с партнерами, к которым относятся Центристская партия, «Зеленые», социалисты и Красная партия, правящая левоцентристская «красно-зеленая коалиция» заручилась 88 местами в однопалатном парламенте при необходимом минимуме 85 мандатов.

«Это сигнал для всего мира, что социал-демократия тоже может победить, несмотря на правую волну»,— заявил премьер Стере ликующей толпе своих сторонников в понедельник вечером.

Победа левоцентристского блока действительно выделяет Норвегию на фоне ее скандинавских соседей — Швеции и Финляндии, где у власти находятся правоцентристские правительства. Впрочем, говорить о разгроме крайне правых в Норвегии не приходится. За последние полтора-два года популистская Партия прогресса пережила небывалый всплеск популярности — настолько, что ее лидера Сильви Лисхауг, при прошлом правительстве возглавлявшую поочередно несколько министерств, всерьез прочили в новые премьеры, а местные политологи дружно заговорили о «магафикации» норвежской политики (от американского протрамповского движения MAGA).

И икона норвежских ультраправых вполне могла бы заполучить кресло премьера, если бы не один человек — экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, вернувшийся в норвежскую политику прошлой зимой в роли министра финансов. «В свете растущей международной напряженности, вызванной избранием Дональда Трампа, введением пошлин и различными международными конфликтами возвращение Столтенберга было встречено многими с радостью и способствовало внезапному и значительному росту популярности Рабочей партии на 10 процентных пунктов в течение месяца или двух»,— пояснил газете The Guardian доцент кафедры политологии в Университете Осло Петер Эгге Лангсетер.

В итоге на нынешних выборах Партии прогресса отошло второе место, но и это стало феноменальным успехом: по сравнению с выборами 2021 года партия удвоила число своих избирателей до 24% голосов, официально став крупнейшей оппозиционной силой страны.

«Это фантастика. Наши результаты лучше, чем показывали опросы. Так что это невероятно хорошо. У нас все еще есть основания считать себя победителями»,— заявила, комментируя такой результат, Сильви Листхауг.

В период предвыборной кампании в Норвегии по традиции особо никогда не звучали внешнеполитические темы. На этот раз доминирующими стали вопросы стоимости жизни, налоги на имущество и налог на богатых и рабочие места. Вопросы безопасности, ныне тесно связанные с внешней политикой, не входили даже в пятерку главных тем, волнующих норвежцев.

Впрочем, одна внешнеполитическая тема все же привлекла повышенное внимание накануне выборов. На фоне действий Израиля в секторе Газа все экономическое сотрудничество Норвегии с еврейским государством попало под тщательный пересмотр. Незадолго до выборов социалисты заявили, что поддержат правительство Рабочей партии, только если те откажутся от вложений в израильские компании. Как итог — в августе государственный пенсионный фонд Норвегии, самый большой фонд национального благосостояния в мире с активами на $1,8 трлн, отказался от инвестиций в целый ряд израильских компаний и расторг все контракты с внешними управляющими в Израиле.

Украинская тема в ходе выборов в Норвегии не звучала. Впрочем, и так ясно, что ее прежняя, недружественная Москве политика будет продолжена. Напомним, не будучи членом Евросоюза, Норвегия со Стере во главе полностью поддержала курс Брюсселя на поддержку Киева. В конце августа норвежский премьер-министр побывал в столице Украины, пообещав, что в будущем году Осло выделит Киеву финансовую помощь в размере $8,5 млрд. Ранее Минобороны Норвегии анонсировало, что совместно с Германией профинансирует закупку двух систем Patriot с боеприпасами для Украины.

Наталия Портякова