На Ставрополье агрария подозревают в мошенничестве при получении субсидий
На Ставрополье перед судом предстанет глава крестьянско-фермерского хозяйства, которого обвиняют в четырех фактах мошенничества при получении сельхозсубсидий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Правоохранители установили, что 44-летний житель Элисты подавал сфальсифицированные документы на получение господдержки, на основании которых получил в общей сложности более 4 млн руб. В справках подозреваемый существенно завышал о количестве выращенных овощах и понесенных при этом затратах.
Расследование уголовного дела завершено.