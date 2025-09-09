На Ставрополье агрария подозревают в мошенничестве при получении субсидий

На Ставрополье перед судом предстанет глава крестьянско-фермерского хозяйства, которого обвиняют в четырех фактах мошенничества при получении сельхозсубсидий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что 44-летний житель Элисты подавал сфальсифицированные документы на получение господдержки, на основании которых получил в общей сложности более 4 млн руб. В справках подозреваемый существенно завышал о количестве выращенных овощах и понесенных при этом затратах.

Расследование уголовного дела завершено.

Константин Соловьев