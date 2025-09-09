В Татарстане членов участковых избиркомов застраховали на 500 тысяч рублей

В Татарстане застраховали всех членов участковых избирательных комиссий перед единым днем голосования. Сумма страхового покрытия составляет 500 тыс. руб. на каждого члена комиссии, сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев на брифинге, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал».

По словам господина Кондратьева, страхование проводится по инициативе страховой компании, около 80 сотрудников которой сами работают в участковых избирательных комиссиях.

Председатель ЦИК Татарстана отметил, что практика страхования членов УИК в Татарстане началась в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда было застраховано 21,3 тыс. человек. По его словам, тогда страховая компания выплатила компенсации в несколько раз больше вложенных средств — в республике были зафиксированы смертельные случаи среди членов комиссий, включая представителя ЦИК с правом решающего голоса.

В ЦИК Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили, что речь идет о Валентине Кострине, который скончался 22 августа 2020 года на 76-м году жизни. Господин Кострин был в составе ЦИК республики с 2017 года, его выдвинуло Бюро рескома Татарстанского регионального отделения КПРФ. Причина смерти не раскрывалась.

«Это важная социальная и психологическая поддержка наших участковых избирательных комиссий», — отметил господин Кондратьев.

В августе 2020 года сообщалось, что членов избирательных комиссий в Татарстане застраховали на сумму 500 тыс. руб. на время проведения выборов в сентябре 2020 года. Страховка действовала в том числе при заболевании коронавирусом. Отмечалось, что до этого члены комиссий уже страховались во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в июле того же года.

