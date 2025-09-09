На развитие транспортного узла в Новороссийске кабмин выделит 70 млрд руб.

Проект комплексного развития Новороссийского транспортного узла в Краснодарском крае включили в госпрограмму «Строительство». До 2030 года правительство пообещало направить из федерального бюджета на его модернизацию 69,4 млрд руб. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«За счет федерального финансирования, в частности, будет идти строительство железнодорожных парков, развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги и сооружение около 50 км новых путей»,— сообщила пресс-служба правительства.

ФКУ «Ространсмодернизация» в июле сообщало, что в рамках модернизации транспортного узла Новороссийска был заключен госкотракт на 16,8 млрд руб. Там уточняли, что основные работы должны начаться до конца 2025 года. Завершение строительства запланировано на 2030 год.