В Невинномысске местный житель предстанет перед судом за убийство знакомой

В Невинномысске 46-летнего местного жителя будут судить за убийство своей знакомой. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 22 июня обвиняемый пригласил к себе в общежитие знакомую. Из-за случившегося конфликта он нанес гостье около трех ударов кувалдой по голове, после чего начал душить. Когда обвиняемый понял, что его знакомая мертва, он обернул тело в простыни и спрятал за шкаф в комнате.

Уголовное дело уже передано в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Мария Хоперская

