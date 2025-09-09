16-летний питбайкер сбил двух человек на Прусовских карьерах
В Ярославском округе на территории «Ярбайкала» несовершеннолетний водитель питбайка сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Фото: УМВД по Ярославской области
Авария зафиксирована 8 сентября в 20:32. Питбайком управлял подросток 2009 года рождения, в результате столкновения пострадали две девушки 1998 года рождения. Им назначили амбулаторное лечение.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.