16-летний питбайкер сбил двух человек на Прусовских карьерах

В Ярославском округе на территории «Ярбайкала» несовершеннолетний водитель питбайка сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Авария зафиксирована 8 сентября в 20:32. Питбайком управлял подросток 2009 года рождения, в результате столкновения пострадали две девушки 1998 года рождения. Им назначили амбулаторное лечение.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова