Автомобили запарковались на складах

На складах дилеров остаются сотни тысяч прошлогодних машин. К августу из всего объема продаж (63%) составляют авто модельного ряда 2023-го и 2024-го годов выпуска, следует из данных агентства «Автостат». В 2024-м в страну завезли свыше 1 млн китайских автомобилей более чем на $20 млрд. В 2025-м — примерно на 300 тыс. меньше, говорят собеседники “Ъ FM”. Объемы стоков они оценивают от 100 тыс. до 500 тыс. машин. По какой цене будут продавать остатки? И когда потребители увидят обновление модельного ряда? Разбиралась Юлия Савина.

В этом году автосалонам удалось реализовать около 0,5 млн автомобилей 2024 года выпуска. В стоках — еще порядка 100 тыс. таких машин, подсчитали аналитики «Автостата». При этом, по оценке гендиректора группы компаний «Автодом» Андрея Ольховского, общий объем складов сейчас составляет более 500 тыс. автомобилей. По его словам, с учетом тех объемов, которые производятся в России ежемесячно, потребуется более года, чтобы эти склады опустошить: «При текущем уровне продаж, порядка 120 тыс., это достаточно большой объем на несколько месяцев вперед. Эти склады находятся в России, поэтому все равно машины нужно продавать, и новые поставки будут планироваться, скорее всего, в самом начале января. Ведь китайцы Новый год чуточку позднее празднуют, и они должны успеть до этого осуществить отправки.

А продажи автомобилей прошлого года будут происходить по ценам, которые отличаются от текущих поставок. В четвертом квартале ожидаются действительно лучшие предложения на те варианты, что есть у дистрибуторов».

Автомобили следующего модельного ряда будут дороже из-за растущего курса валюты и повышения утильсбора. Для иномарок объемом двигателя от 1 до 2 л. — плюс 140 тыс. руб. в 2026 году. Ввоз 3-литровых машин подорожает примерно на 320 тыс. руб. По словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, в РФ представлены 66 китайских брендов, и часть из дилеров еще хранит запасы 2023 года: «Есть небольшие стоки, которые на рынке пока себя сильно не зарекомендовали, например, Kaiyi, BAIC, BAW и другие. Россияне боятся их брать, потому что понимают, что приобрести потом на них запчасти будет очень непросто, то есть обслужить эту машину станет сложнее, и в конечной стоимости эти машины потеряют больше».

При этом по итогам семи месяцев 2025 года в России было реализовано чуть более 5,5 тыс. электрокаров. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Доля «электричек» в общем объеме авторынка сейчас составляет менее 1%. Но этот сегмент рынка нельзя назвать бесперспективным, считает управляющий партнер группы компаний «Престиж-авто» Алексей Бармин: «У китайских концернов произошло большое затоваривание складов. Но и наши российские авто, например, Evolute с 2023 года еще стоят, не могут продаться. AITO, в частности, неплохой бренд, но определенные модели — M5, M7, — тоже есть еще на складах дилера с 2023-го. Так получилось, что это несильно конкурентоспособные электромобили. Я бы не выводил это в отдельный класс, например, электрокаров или гибридов. Потому что в целом этот сегмент, хоть и не очень сильно поддерживается в России, но тем не менее машины все равно продолжают поставляться, поскольку сами по себе они достаточно интересные, экономичные».

За восемь месяцев нынешнего года в России было продано более 773 тыс. новых легковых авто, на 23% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. По данным аналитиков Frank RG, 70% продаж автомобилей осуществляется с привлечением кредитных средств. Но уровень одобрения снизился в сентябре до 39%. Участники рынка сходятся во мнении, что восстановления продаж можно ожидать только при снижении ключевой ставки ЦБ хотя бы до 12%.

Юлия Савина