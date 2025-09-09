Проект ремонт путепровода на трассе Уфа – Белорецк обойдется в 20 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии (подведомственно региональному минтрансу) 3 октября выберет разработчика проекта капитального ремонта путепровода на трассе Уфа Инзер – Белорецк, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 20 млн руб., средства выделит бюджет республики.

Путепровод длиной 72 метра расположен возле села Булгаково.

Проектом, в числе прочего, должна быть определена продолжительность ремонта. Саму документацию (в том числе, результаты инженерных изысканий) необходимо подготовить до конца мая 2026 года.

Майя Иванова