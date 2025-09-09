Обвинение запросило 7 лет колонии экс-главе красноярского филиала ФМБА

Сторона обвинения в ходе прений сторон в Центральном райсуде Красноярска запросила семь лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. бывшему директору регионального филиала Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Ему вменяют в вину растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 15 млн руб. из бюджета организации, сообщает краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019-го по 2021 год фигурант дела вместе с представителем фирмы-поставщика организовал схему фиктивных поставок лекарственных препаратов для медицинского учреждения. Из бюджета организации было направлено компании свыше 15 млн руб. за поставки лекарств. Однако список поставленных лекарственных средств не соответствовал фактической закупке. Медпрепараты приобретались, исходя из личных потребностей организатора схемы и его супруги, а также использовались ими для лечебных и косметологических целей, считают правоохранители.

Свою вину соучастники отрицают. Для представителя фирмы-поставщика обвинение запросило четыре года лишения свободы условно. Следующее судебное заседание запланировано на 15 сентября.

Как писал «Ъ-Сибирь», экс-глава красноярского центра ФМБА был арестован в феврале этого года по делу о взяточничестве.

Александра Стрелкова