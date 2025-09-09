В КПРФ назвали некорректными прогнозы ВЦИОМ и АПЭК о выборах в Иркутской области

Депутат Государственной думы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов на пресс-конференции в Иркутске заявил, что нельзя считать корректными опубликованные ранее данные исследований ВЦИОМ и АПЭК о предполагаемых результатах губернаторских выборов, в частности, в Иркутской области. По его словам, представленные прогнозы делались не на основе опросов избирателей, а по методике электоральных расчетов, что «может не отражать реальной ситуации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Государственной думы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Государственной думы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кроме того, в качестве подтверждения своего заявления, господин Обухов привел данные замеров, проведенных в Иркутской области Центром исследования политической культуры России. Депутат является замруководителя этой организации. По его словам, исследование проводилось методом телефонного опроса избирателей. В ходе него 19% опрошенных жителей Приангарья «не приняли решения об участии в голосовании», еще 20% «не сказали, за кого будут голосовать». При условии, что 40% избирателей «отказываются называть свои политические предпочтения, нельзя считать корректными ранее опубликованные прогнозы», считает господин Обухов.

Он также поделился мнением, что по результатам выборов губернатора Иркутской области можно ожидать «большое федеральное удивление».

Кандидатами в губернаторы Иркутской области являются действующий глава региона Игорь Кобзев (ЕР), депутат Госдумы, экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко (КПРФ), депутат регионального заксобрания Лариса Егорова (СЗРП) и первый замглавы Ушаковского муниципалитета Иркутского округа Виктор Галицков (ЛДПР).

Влад Никифоров, Иркутск