Дети бывших топ-менеджеров «Протон-Пермские моторы» стали совладельцами бизнеса

В начале сентября за Артемом Арбузовым и Ильей Щенятским было зарегистрировано по 50% долей в ООО «Стройуправление», следует из информации «СПАРК-Интерфакс». Ранее им принадлежало по 34 и 33% в указанной компании, еще 33% находились на балансе самого ООО. «Стройуправление» зарегистрировано в Перми в 2010 году, компания специализируется на охоте на диких животных и предоставлении услуг в этой отрасли. По итогам прошлого года выручка общества от продажи составила 1,244 млн руб., чистая прибыль — 1,217 млн руб.

Артем Арбузов является сыном Игоря Арбузова, который с 2006 по конец 2014 года возглавлял «Протон-ПМ», специализирующееся на производстве ракетных двигателей. Сейчас господин Арбузов является советником гендиректора АО «НПО «Энергомаш». Артему Арбузову также принадлежит по 50% долей в пермском ООО «Энергомаш» и ООО «Гаранттрасгрупп». Как и ООО «Стройуправление» они зарегистрированы по ул. Петропавловская, 103.

Отец Ильи Щенятского, Дмитрий Щенятский, стал преемником господина Арбузова в должности руководителя «Протон-ПМ». Он возглавлял пермское предприятие до 2020 года. Илье Щенятскому также принадлежит 45% в ООО «Сайбер», которое занимается неспециализированной торговлей.

Стоит отметить, что до 2021 года в список учредителей входил Алексей Целищев, сын еще одного бывшего топ-менеджера «Протон-ПМ» Михаила Целищева. Последний проработал на предприятии много лет, занимал должность директора предприятия по финансам.