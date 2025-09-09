Правительство поддержало запрет для детей на выгул собак опасных пород

Правительство поддержало законопроект, который запрещает детям до 16 лет, а также людям в состоянии алкогольного опьянения выгуливать собак опасных пород. В число таких пород включили питбульмастифов и некоторых бульдогов.

В отзыве правительства, который приводит ТАСС, написано, что правительство поддерживает законопроект «при условии его доработки». В качестве замечаний кабмин указал, что навредить окружающим могут собаки не только из перечня опасных пород, но и другие — крупного размера с большой физической силой.

Кроме того, правительство отметило, что в российских законах к опьянению относятся не только алкогольное или наркотическое, но и «иное токсическое опьянение». Кабмин также обратил внимание, что аналогичный запрет на выгул собак уже действует в некоторых регионах.

Группа из 31 депутата Госдумы внесла законопроект на рассмотрение в апреле. В список потенциально опасных включены 12 пород собак. О каком-либо наказании за нарушение запрета в материалах к законопроекту не сказано.