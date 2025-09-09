Сбербанк заработал 1,12 трлн руб. за восемь месяцев

Чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) по итогам августа 2025 года достигла 148,1 млрд руб., превысив на 3,7% показатель предыдущего года, следует из отчетности банка по РПБУ. За восемь месяцев Сбербанк заработал 1,12 трлн руб., перекрыв прошлогодний результат на 6,4%.

Увеличение прибыли в основном было связано с ростом чистых процентных доходов. В августе они составили 256 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 7,6%. За восемь месяцев 2025 года этот показатель составил 1,96 трлн руб., что на 15,4% выше чем за аналогичный период прошлого года. В банке объясняют это ростом объема работающих активов.

Корпоративный портфель по итогам августа достиг 28,5 трлн руб., увеличившись на 2,1%. За месяц корпоративным клиентам было выдано более 2 трлн руб. кредитов. Розничный портфель вырос на 1,3% и достиг 17,8 трлн руб. Объем выдач розничных кредитов оказался максимальным с начала года и составил 527 млрд руб. за месяц.

Вместе с тем, чистые комиссионные доходы за август составили 62,5 млрд руб., снизившись по сравнению с результатом прошлого года на 4,6%. В банке это объясняют высокой базой прошлого года, связанной с изменением подхода к признанию доходов по документарным операциям корпоративных клиентов. За восемь месяцев 2025 года чистые комиссионные доходы составили 475,6 млрд руб., на 4,6% ниже результата аналогичного периода 2024 года.

При этом опережающими темпами росли операционные расходы. За август они составили 91,2 млрд руб., превысив показатель годовой давности на 13,6%. За восемь месяцев 2025 года они превысили 702 млрд руб., на 14% выше результат аналогичного периода прошлого года.

Базовый и основной капитал за минувший месяц почти не изменились и составили 5,6 трлн руб. и 5,7 трлн руб. соответственно. Общий капитал вырос на 1,8% за месяц за счет заработанной прибыли до 7,2 трлн руб. Рентабельность капитала составила 23,0%.

Ольга Базутова