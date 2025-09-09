В Ростовской области во время сельхозработ упал легкомоторный самолет Ан-2

Легкомоторный самолет Ан-2 был задействован в сельскохозяйственных работах в Волгодонском районе Ростовской области. Воздушное судно потерпело крушение. Пилот погиб, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация о крушении поступила в МЧС в 9:20 мск, самолет упал в 4 км юго-восточнее хутора Морозов. На месте работают 15 сотрудников РСЧС, шесть единиц техники, от МЧС — шесть специалистов и две единицы техники. На место также выехали сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Собеседник ТАСС в экстренных службах назвал одной из причин падения Ан-2 ошибку пилотирования.