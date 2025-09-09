«Яндекс» продлил соглашение с VK и сохранит редирект на «Дзен»

«Яндекс» (MOEX: YDEX) и VK (MOEX: VKCO) продлили рекламное соглашение в отношении платформы «Дзен» еще на два года. Об этом «Ъ» сообщили в «Яндексе», информацию подтвердили в VK. Детали соглашения в компаниях не уточнили.

РБК пишет со ссылкой на источники, что «Дзен» продолжит использовать сеть «Яндекса» для размещения рекламы. На платформе также сохранится поисковая строка. Сохранится редирект на «платформу «Дзен» с домена yandex.ru.

VK приобрел «Дзен» и «Новости» у «Яндекса» в сентябре 2022 года.