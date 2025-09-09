Расходы жителей Удмуртии на алкоголь сократились на 1,3% в первом полугодии

Жители Удмуртии потратили на алкоголь в январе—июне 14,3 млрд руб. Это в сопоставимых ценах на 1,3% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Удмуртстат.

В среднем на покупку алкоголя каждый житель республики в первом полугодии потратил 10 тыс. руб. Доля продаж спиртного за указанный период среди пищевых продуктов, включая напитки и табак, — 12,2%.

По данным Росалкогольрегулирования, за первые шесть месяцев было продано 3,4 млн дкл пива и пивных напитков, а также 1,1 млн дкл другого алкоголя.

Полина Сичинава