Нижегородец с пистолетом напал на водителя автобуса во время рейса

В Московском районе Нижнего Новгорода местный житель с пистолетом напал на водителя пассажирского автобуса во время рейса. По данным полиции, автобус двигался по улице лесной городок, когда на дорогу перед ним выскочил неизвестный с пистолетом в руках.

Направив оружие на водителя, он похитил из кассы 1 тыс. рублей и скрылся.

По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По подозрению в совершении нападения сотрудники полиции задержали 56-летнего ранее судимого безработного. У него изъяли травматический пистолет, которым он угрожал водителю.

Подозреваемый арестован, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

