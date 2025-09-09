Заммэра Ярославля: большинство потребителей готовы к отопительному сезону

В Ярославле большинство потребителей и ресурсоснабжающих организаций готовы к старту отопительного сезона, заверил заммэра Николай Степанов. Вопрос подготовки обсудили на открытом совещании в мэрии.

До окончания срока выдачи паспорта готовности потребителям в городе осталось менее недели — документы должны быть получены не позднее 15 сентября. Из 54 источников теплоснабжения в Ярославле готовы уже 49. Гидравлические испытания выявили 1349 дефектов, устранено — 1158 (85%).

Из 4,4 тыс. многоквартирных домов к отопительному сезону готовы 2,5 тыс. Как пояснил господин Степанов, ряд небольших управляющих компаний до настоящего момента ни по одному из своих домов документы не сдали. При этом физическая готовность домов составляет почти 99%. Объекты соцсферы готовы на 100%.

«В тех случаях, когда жители окажутся заложниками в ситуации, что их управляющая компания не подготовилась, мы также будем принимать меры. Тот, кто не готовился, будет возмещать всю полную стоимость всех работ, которые там проводились. Поэтому все, кто сегодня не проводят такую подготовку, должны такой сигнал получить. Возмещение затрат будет в полном объеме предъявлено тем, кто не обеспечил подготовку»,— призвал мэр Артем Молчанов.

Алла Чижова