У нижегородца украли 2,8 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

Житель Нижнего Новгорода потерял более 2,76 млн руб., откликнувшись на предложение инвестировать деньги в криптовалюту. По данным полиции, мошенники две недели регулярно звонили ему с предложениями о дополнительном заработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поверив в возможность получить высокий доход при минимальных временных затратах, нижегородец оформил кредиты в банках, взял в долг у знакомых и вместе с личным накоплениями перевел все имеющиеся у него средства на неустановленные банковские счета.

После этого аферисты перестали выходить на связь, а нижегородец написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Андрей Репин