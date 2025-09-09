Жительница Соликамска перевела мошенникам 1,8 млн рублей

В Соликамске местная жительница отдала мошенникам свыше 1,8 млн руб., думая, что участвует в торгах на бирже. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Полицейским женщина рассказала, что на сайте знакомств познакомилась с молодым человеком. В ходе переписки он предложил ей дополнительный заработок, участвуя в торгах на бирже. Для этого надо было скачать в интернете специальное приложение. После того как программа была установлена, женщине в мессенджер позвонила «специалист биржи», предложив перевести деньги на специальный счет. Всего жительница Соликамска перевела более 1,8 млн руб., считая, что вносит деньги на свой счет.

Спустя несколько месяцев потерпевшая осознала, что ее обманули, и только после этого обратилась полицию.