«Макрону теперь будет не до России»

Премьер-министр Франции направит Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. 8 сентября парламент вынес вотум недоверия правительству Франсуа Байру. 194 депутата проголосовали «за» кабинет министров, 364 — «против». Теперь президент должен выбрать нового премьера. Как считает обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин, Эмманюэль Макрон теперь надолго будет поглощен внутриполитическими проблемами.

Во Франции очередной внутриполитический кризис. Кризисы эти, по сути, стали постоянными, хроническими с тех пор, как в июне 2024-го президент Эмманюэль Макрон принял решение распустить нижнюю палату парламента, Национальное собрание и назначить внеочередные выборы. Тогда, год назад, очевидной необходимости идти на столь решительный шаг не было. Состав парламента был хоть и не идеальным для главы государства, но в целом приемлемым. С ним можно было работать, в нем можно было даже утвердить премьером человека из президентского лагеря. После внеочередных выборов ничего подобного нет и в помине. В парламенте доминируют две оппозиционные силы — правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен и левая коалиция, в которой тон задает радикальная антимакроновская партия «Непокоренная Франция» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. Объединившись на почве отторжения президента и его политики, эти две силы могут диктовать Елисейскому дворцу свою волю: заблокировать любой законопроект, отправить в отставку любое правительство, что и произошло на наших глазах.

Франция становится неуправляемой. Политическая модель Пятой республики, которая многие десятилетия отличалась как раз стабильностью, предсказуемостью, эффективностью президентской вертикали власти, дает один сбой за другим.

И это на фоне тяжелейшей экономической ситуации, которая и стала поводом для беспрецедентного шага премьер-министра Франсуа Байру. Он сам вынес в парламент вопрос о доверии своему кабинету, прекрасно понимая, каков расклад сил среди депутатов и насколько велик риск. Случилось то, что и должно было случиться — правительство пало. Впервые в истории Пятой республики парламент вынес ему вотум недоверия. Теперь Франция на долгие недели и месяцы погружается в пучину внутриполитических проблем, что в значительной степени подрежет крылья президенту Макрону на международной арене. На фоне правительственного кризиса и вакуума власти его амбициозные инициативы что по Ближнему Востоку, что по Украине, что по антироссийским санкциям неизбежно потускнеют. Партнеры станут меньше прислушиваться к голосу Парижа.

Особенно заметно это может стать на украинском направлении, где Макрон в последние месяцы был ключевым игроком, автором самых громких и часто самых рискованных предложений.

Лидерам других европейских держав — британскому премьеру Киру Стармеру и германскому канцлеру Фридриху Мерцу — явно не хватает энергетики главы Пятой республики, на его фоне они играют роль ведомых. В этом смысле французский кризис, безусловно, плохая новость для Киева, где привыкли полагаться на Париж и воспринимать именно его как незаменимого посредника в нелегком диалоге с администрацией США. Впрочем, совсем в тень Макрон едва ли уйдет. Не исключено, что он, напротив, попытается компенсировать неудачи во внутренней политике гиперактивностью в политике внешней. Вот только на фоне хаоса в Париже, созданного во многом по вине президента, это будет смотреться неестественно и натужно. И пока Франция не обретет вновь нормальный, работоспособный парламент и полноценное правительство, дипломатические инициативы Макрона будут восприниматься со скептической ухмылкой, причем как оппонентами Парижа, так и его союзниками, многие из которых ревниво воспринимали попытки французского президента исполнять роль неформального лидера Европы.

