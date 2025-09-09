«Похоже, выбор сделан»

Западные страны выбирают дальнейшую стратегию по Украине. В Великобритании пройдет очередное заседание по вопросам поставок оружия Киеву. Между тем президент США Дональд Трамп требует от европейских союзников прекратить покупать российскую нефть. В Вашингтон отправляется делегация ЕС для консультаций по дальнейшим мерам против Москвы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что впереди — очередной этап эскалации.

США и Евросоюз создают что-то вроде совместной комиссии по антироссийским санкциям. Особой конкретики пока нет. Понятен общий смысл — усилить давление на Москву. Раньше ограничительные меры вводились консолидированно, с возвращением Дональда Трампа ЕС продолжает выдавать на-гора очередные санкционные пакеты, Америка же, в свою очередь, от этого воздерживается. Тем не менее глава Белого дома дал понять, что все равно делает больше, чем европейские партнеры, пытаясь ограничить экспорт российских энергоресурсов, то есть перекрыть Москве главный источник дохода. Это уже затронуло Индию и Бразилию. К слову, президент последней Лула да Силва созвал экстренный онлайн-саммит БРИКС, дабы найти управу на нынешнего американского лидера с его торговой войной. Непонятно, о чем участники договорились, мероприятие большей частью проходило в закрытом формате. Похоже, что речь идет о некоем общем механизме противодействия санкциям. Это по-своему доказывает тот факт, что действия Трампа — не просто шоу, а именно политика, к которой нужно каким-то образом адаптироваться.

Как было сказано выше, Вашингтон требует аналогичных мер и от Брюсселя. Речь идет о том, чтобы ЕС перестал покупать российские нефть и газ и перешел на американские ресурсы. Пока что это выглядит невозможным, хотя в Евросоюзе над этим работают.

В целом заметно, что ситуация вокруг Украины переходит на очередной уровень эскалации. Слабая надежда на мирное решение остается, но именно что слабая. Не исключено, что ситуация дойдет до точки кипения, и только потом стороны найдут компромисс.

Но верится в это с трудом. Хотя Дональд Трамп, похоже, все еще на это рассчитывает. Между тем впереди очередной «Рамштайн»: Киев или начнет получать в ближайшее время, или уже получает оружие по новой схеме: платит Европа — США поставляют. Роль НАТО в очередной раз повышается. Альянс напрямую вовлечен в эту формулу, исполняя функцию оператора. В свою очередь, Россия по-прежнему демонстрирует полное уважение 47-му президенту Соединенных Штатов. Америке предлагается найти конструктивное прагматичное решение, прекратить поддерживать Европу и, естественно, Украину. Понятно, что Кремль сейчас будет выдерживать паузу, чтобы посмотреть, о чем же договорится западный мир. Как бы то ни было, все участники процесса находятся на очередном перепутье. Похоже, выбор сделан. Но и сенсация возможна, в смысле, мирное решение, на нее и будем надеяться.

