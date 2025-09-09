Песков заявил, что Путин не может позволить себе отпуск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об отдыхе Владимира Путина в день рождения 7 октября. По словам господина Пескова, президент в этом году не планирует даже мини-отпуск.

«Отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — сказал Дмитрий Песков ТАСС на ВЭФ.

Агентство пишет, что за время работы на высших постах государства Владимир Путин «крайне редко брал отпуск». В большинстве случаев его отпуска, согласно информации пресс-службы Кремля, ограничивались несколькими днями и были связаны с поездками в Сибирь.