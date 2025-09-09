Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Прохоровка горела нефтебаза. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Ночью господин Гладков предупреждал об опасности атаки БПЛА в регионе.

«В результате атаки есть повреждения резервуаров (нефтебазы. — "Ъ"),— написал губернатор в Telegram-канале. — Для борьбы с огнем, помимо техники МЧС, привлекались пожарные поезда».

Когда именно произошла атака, Вячеслав Гладков не уточнил. В ночь на 9 августа, по данным Минобороны, над Белгородской областью были сбиты семь беспилотников.