Жильцы дома № 2 на Блинова в Саратове начали получать средства на новое жилье

Жильцам дома № 2 на ул. Блинова в Саратове, часть которого обрушилась 25 июля в результате взрыва из-за утечки газа, начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

Собственники 12 квартир пострадавшего дома подобрали жилье и предоставили в министерство строительства и ЖКХ области договоры купли-продажи жилых помещений для перечисления выплат на общую сумму 40,3 млн руб. К настоящему времени деньги получили собственники двух квартир на общую сумму 8,6 млн руб.

В общей сложности жилье предстоит получить 54 собственникам 36 квартир. На сегодняшний день свидетельства выданы 48 гражданам (31 квартира). Также все они могут рассчитывать на материальную помощь за частично или полностью утраченное имущество.

Павел Фролов