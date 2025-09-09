Фиктивная прописка иностранца обошлась жителю Алтайского края в 100 тыс. рублей

Егорьевский райсуд Алтайского края признал местного жителя виновным по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, фигурант дела зарегистрировал в своем доме гражданина Таджикистана без намерения предоставить ему жилплощадь для фактического проживания. По его словам, сделал он это на безвозмездной основе по просьбе своего знакомого.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тыс. руб., с рассрочкой на десять месяцев.

Михаил Кичанов