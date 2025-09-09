В Соль-Илецке женщина сожгла крест у храма из-за «оскорбления чувств верующих»

В Соль-Илецке полиция задержала женщину за поджог деревянного креста у храма Георгия Победоносца. Инцидент произошел в сквере на улице Советской. Об этом сообщает региональное УМВД.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Полицейские установили личность подозреваемой, которой оказалась 25-летняя местная жительница без постоянной работы. Женщина использовала для поджога дезодорант и зажигалку.

Крест выгорел частично. Задержанная объяснила, что ее поступок вызван личным несогласием с местом установки креста, так как она считала, что он «оскорбляет чувства верующих». Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Георгий Портнов