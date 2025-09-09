Реконструкция здания ФОКа в Уфе обойдется в 295 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на реконструкцию надувного физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Ферина с ООО «Строительная фирма-15 БНЗС», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене— 295,8 млн руб., он будет оплачен из бюджета города.

В тендере участвовали еще две компании, предлагавшие исполнить контракт за 294,3 млн руб. и 290,8 млн руб.

Согласно документации, до ноября 2026 года необходимо снести старое воздухоопорное здание и построить новое. В ФОКе разместятся универсальный спортзал, зал для борьбы, тренажерный зал, зал настольного тенниса и вспомогательные помещения.

Будущее спортивного комплекса в Инорсе стало предметом обсуждений в начале года. Тогда сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев инициировал голосование о распределении бюджетных средств: выбор стоял между ФОКом и парком имени Гастелло в том же микрорайоне. По словам чиновника, большинство участников опроса, проходившего на странице городской администрации в Telegram, проголосовало за благоустройство комплекса.

ООО «Строительная фирма-15 БНЗС», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в сентябре 2010 года. Владельцем является Альфат Хасанов. В 2024 году при выручке 234,14 млн руб. чистая прибыль составила 124 тыс. руб. В этом году компания заключила три госконтракта на общую сумму 1,2 млрд руб., в том числе на строительство крытого катка в селе Раевский Альшеевского района и капитальный ремонт студенческого кампуса Башкирского государственного аграрного университета.

Майя Иванова